Samsung распродала все Galaxy Z TriFold и вряд ли будет выпускать новые

Компания Samsung прекратила продажи смартфона Samsung Galaxy Z TriFold в США после того, как ограниченная партия устройства полностью распродана. Об этом сообщает GSMArena.

Модель ранее выпускалась небольшими тиражами и сначала исчезла с рынка Южной Кореи, после чего еще некоторое время оставалась доступной в США. Последняя поставка была зафиксирована 10 апреля, и она также быстро закончилась.

На официальной странице устройства Samsung указала, что лимитированная версия Galaxy Z TriFold полностью распродана. Компания также предложила пользователям обратить внимание на другие модели, включая Galaxy Z Fold7 и Galaxy S26 Ultra.

Galaxy Z TriFold отличался конструкцией с двойным складыванием, однако после завершения продаж устройство больше не доступно ни на одном из рынков. Есть вероятность, что компания не будет выпускать новые партии.

Galaxy Z TriFold – это первый в истории Samsung смартфон с тройным гибким дисплеем и двумя шарнирами. Устройство сочетает в себе функции смартфона и планшета с 10-дюймовым экраном.