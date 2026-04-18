На Земле началась слабая, но продолжительная магнитная буря

Утром в субботу на Земле началась слабая магнитная буря, вызванная приходом потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уточняется, что текущий уровень возмущений — G1 — минимальный по пятибалльной шкале. По информации астрофизиков, магнитная буря будет длиться от 5 до 7 суток, в выходные степень возмущений может достигать среднего уровня G2.

Ученые также рассказали, что ночью можно будет наблюдать полярные сияния, особенно в северной и северо-западной частях России.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли была выброшена плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.