На Земле началась слабая, но продолжительная магнитная буря

Утром в субботу на Земле началась слабая магнитная буря, вызванная приходом потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Земле началась слабая, но продолжительная магнитная буря
Уточняется, что текущий уровень возмущений — G1 — минимальный по пятибалльной шкале. По информации астрофизиков, магнитная буря будет длиться от 5 до 7 суток, в выходные степень возмущений может достигать среднего уровня G2.

Ученые также рассказали, что ночью можно будет наблюдать полярные сияния, особенно в северной и северо-западной частях России.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли была выброшена плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.