Когда полетит к Марсу новый марсоход Rosalind Franklin

NASA утвердило и приступило к этапу реализации проекта под названием Rosalind Franklin Support and Augmentation (ROSA) - это программа поддержки европейской миссии ExoMars, осуществляемой Европейским космическим агентством (ESA).

© Российская Газета

Американское космическое ведомство подтвердило: запуск марсохода Rosalind Franklin будет выполнен с помощью ракеты Falcon Heavy в конце 2028 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия находится под руководством ESA, которое предоставит сам марсоход, транспортный модуль и посадочную платформу. Вклад NASA, помимо услуг по запуску, включает в себя двигатели для этапа торможения при спуске на Марс, а также радиоизотопные нагревательные элементы, необходимые для поддержания работоспособности систем марсохода в условиях низких марсианских температур, сообщает New-Science.ru.

Как ранее сообщалось, у Rosalind Franklin уникальная научная цель: поиск следов прошлой или настоящей жизни под поверхностью планеты. Он станет первым марсианским марсоходом, способным бурить грунт на глубину до двух метров, достигая зон, лучше защищенных от радиации. Напомним: миссии Curiosity и Perseverance в основном сосредоточены на поверхности.

Место посадки для нового ровера выбрано: это Oxia Planum, область, богатая глинистыми минералами, которые могли сохранить органические молекулы.

Напомним: миссия Rosalind Franklin - часть программы ExoMars, изначально разрабатывавшейся совместно с Россией. Российская сторона отвечала за разработку десантного модуля и посадочной платформы, а также обеспечение пусковой кампании. После разрыва сотрудничества с "Роскосмосом" в 2022 году ESA пришлось реорганизовать проект и искать новых партнеров для замены ключевых компонентов, таких как ракета-носитель и некоторые посадочные системы.

Пусковое баллистическое "окно" на Марс открывается лишь раз в два года. Как тогда отмечали эксперты, антироссийские санкции и отмена уникального проекта ExoMars стали ударом и для европейских ученых, инженеров, конструкторов, которые вложили огромный труд, чтобы решить проблемы, возникшие у них по ходу проведения испытаний парашютной системы, системы программного обеспечения и т.д.

Роль NASA была официально оформлена в 2024 году подписанием соглашения между двумя агентствами. Однако, как подчеркивают эксперты, бюджетные сокращения в период с 2025 по 2026 год привели не только к дополнительным задержкам, но и к значительной неопределенности в отношении судьбы этой миссии.