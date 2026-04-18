Зловещее исследование предсказало разрушение ледников на Земле «пугающими темпами»

Ученые предупреждают, что ледники Земли сокращаются "тревожными темпами" – в 2025 году будет потеряно 408 гигатонн льда. Прошлый год оказался одним из худших за всю историю наблюдений по глобальному таянию льдов, вызванному изменением климата и повышением температуры.

Новое исследование ученых показывает, что эти "беспрецедентные" ежегодные потери примерно в четыре раза выше, чем были в конце ХХ века, пишет Daily Mail. И это может спровоцировать таяние многих ледников Земли всего за несколько десятилетий.

Доктор Леван Тиелидзе, один из авторов исследования из Университета Монаша, отмечает, что результаты подчеркивают масштаб и актуальность продолжающегося сокращения ледников.

"Ледники являются одним из самых ярких индикаторов изменения климата, и сейчас мы наблюдаем беспрецедентную глобальную потерю льда, - сказал он. – Тот факт, что за последние семь лет произошло шесть лет наибольшей потери льда, свидетельствует о том, насколько быстро меняется система. Эти изменения не только меняют горные ландшафты, но и в значительной степени способствуют глобальному повышению уровня моря и влияют на водные ресурсы миллионов людей".

Исследование, проведенное сетью Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS), объединило полевые наблюдения и спутниковые данные со всего мира. В прошлом году уже четвертый год подряд во всех 19 крупных ледниковых регионах мира наблюдалась потеря льда. Наибольшие потери были зафиксированы в таких районах, как Британская Колумбия в Канаде и Альпы в Центральной Европе. Другие ледники, такие как Исландия, Чили и Высокогорная Азия – регион, охватывающий Тибетское нагорье, – также понесли значительные потери.

Команда ученых предупредила, что растущее таяние льдов может иметь каскадные последствия для уровня моря, экосистем и доступности пресной воды. В долгосрочной перспективе с 1975 года ледники потеряли почти 10 000 гигатонн льда, причем почти 80% этого таяния произошло на рубеже тысячелетий. Это эквивалентно повышению уровня моря на 2,64 см.

Доктор Тиелидзе предупредил, что результаты, опубликованные в журнале Nature Reviews Earth & Environment, подчеркивают важность ограничения будущего потепления.

"Даже если глобальные температуры стабилизируются сегодня, значительная часть ледниковой массы уже готова к таянию, – сказал он. – Однако важна каждая доля градуса, и снижение темпов потепления напрямую уменьшит будущую потерю ледников и ее последствия".

В статье исследователей делается вывод: "Исключительно высокие темпы потери массы за последнее десятилетие по сравнению с оставшейся массой предполагают, что многие отдельные ледники вскоре исчезнут и что целые регионы потеряют свой ледниковый покров в течение нескольких десятилетий".

Исследование было сосредоточено на ледниках и не включало данные о континентальных ледяных щитах в Гренландии и Антарктиде, подчеркивает Daily Mail. Наибольший прирост массы ледникового покрова пришелся на 1983 год, когда было добавлено 115 гигатонн. Это совпало с гораздо более холодной погодой во всех частях света. Между тем, самая большая потеря массы была зафиксирована в 2023 году – одном из самых теплых за всю историю наблюдений – когда растаяло 555 гигатонн льда.

В прошлом месяце в отдельном исследовании было опубликовано предупреждение о том, что “ледник Судного дня” в Антарктиде, который не был включен в это исследование, может вскоре разрушиться, поскольку лед тает быстрее, чем ожидалось.

Ученые из Эдинбургского университета предсказывают, что к 2067 году ледник, официальное название которого – Туэйтс, может сбрасывать по 200 гигатонн льда в год. Это больше, чем текущая потеря льда на всем Антарктическом ледяном щите, который теряет 150 гигатонн льда в год в течение последних двух десятилетий.

Вызывает беспокойство тот факт, что потеря льда приведет к дополнительному повышению уровня моря на 0,5 мм в год, что превысит вклад всех горных ледников мира, пишет Daily Mail. Ледник Судного дня – это медленно текущая ледяная река размером примерно с Великобританию, в которой содержится достаточно пресной воды, чтобы поднять уровень моря на целых 65 сантиметров.

Хотя исследователи не верят в то, что полный коллапс неизбежен, ведущий автор исследования доктор Дэниел Голдберг говорит, что ледник сейчас стремительно движется к катастрофе. Он сказал в комментариях для Daily Mail: "Этот показатель в 200 гигатонн в год может увеличиться довольно быстро, и эта нестабильность может привести к коллапсу. Это было бы катастрофой для сотен миллионов, если не миллиардов, людей в прибрежных городах по всему миру”.