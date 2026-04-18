Новые свидетельства опровергли прежнюю историю строительства Великой пирамиды Египта

Тайна того, как была построена Великая пирамида Египта, наконец-то может быть раскрыта. На протяжении десятилетий эксперты пытались объяснить, как древние строители поднимали и устанавливали на место массу огромных каменных блоков - некоторые весом до 15 тонн - без современного оборудования. Нет письменных свидетельств того, как они это делали.

Теперь новое исследование предполагает, что пирамида Хеопса (Хуфу) была построена с использованием скрытого спирального пандуса, проходящего внутри сооружения, пишет Daily Mail.

Ученый-компьютерщик Висенте Луис Роселл Ройг считает, что древние рабочие использовали "краевой скат" - наклонную дорожку вдоль внешних краев пирамиды, которая постепенно покрывалась по мере добавления каждого нового слоя. Вместо того, чтобы полагаться на массивные внешние пандусы, это позволило бы рабочим постепенно поднимать камни вверх, по одному уровню за раз.

Масштаб проекта поражает воображение. Пирамида простирается примерно на 230 метров вдоль каждой стороны своего основания и поднимается примерно на146 метров, отмечает Daily Mail. По оценкам историков, она была построена примерно из 2,3 миллионов каменных блоков - подвиг, который потребовал экстраординарного планирования и координации во времена правления фараона Хуфу.

Новая модель также проливает свет на то, сколько времени могло занять строительство. Расчеты показывают, что блоки могли устанавливаться каждые четыре-шесть минут - быстрый и последовательный темп. При таких темпах строительство пирамиды могло быть завершено всего за 14-21 год. Если учесть добычу полезных ископаемых, транспортировку и перерывы для рабочих, то общий срок увеличивается примерно до 20-27 лет, в соответствии с существующими оценками.

Важно отметить, что эта теория также может объяснить, почему внутри пирамиды были обнаружены таинственные пустые пространства, пишет Daily Mail. Это предполагает, что части скрытого пандуса все еще могут находиться внутри.

"Технология Старого царства исключала использование железных инструментов, тяжелого транспорта на колесах и составных блоков, но допускала использование медных долот, саней, смачиваемых водой, веревок, рычагов, земляных работ и нильских барж, - рассказывает Роселл Ройг в исследовании NPJ Heritage Science, опубликованном в марте сего года. – Соответственно, мы определили наклон пандуса, ширину полосы движения/дорожный просвет и трение, а также оценили скорость доставки (время между размещением следующих друг за другом блоков), необходимую для соблюдения 20-27-летнего интервала, закодировав эти ограничения в качестве параметров модели".

На протяжении веков эксперты спорили о том, как древним строителям удавалось использовать такие массивные материалы при ограниченных технологиях, сохраняя при этом точную геометрию пирамиды. Многие более ранние теории о пандусах пытались объяснить, как строительство могло продолжаться эффективно, не создавая препятствий и не требуя огромного количества дополнительных материалов.

Исследование Роселла Ройга было направлено на решение этих проблем путем объединения нескольких форм анализа в единую систему. Согласно результатам исследования, он построил компьютерную модель, которая моделировала, как перемещались камни и как структура оставалась стабильной, поднимаясь слой за слоем. В центре системы находится сам пандус, представляющий собой постепенную дорожку, встроенную во внешнюю структуру пирамиды, а не опирающуюся на массивные внешние пандусы. Участки внешних каменных слоев были временно оставлены открытыми, чтобы сформировать дорожку, ведущую вверх, а затем засыпаны по ходу работ, удалив видимые следы пандуса после завершения строительства.

Роселл Ройг описал этот метод как "спиральную траекторию, образованную путем опускания и засыпки полос по периметру", что позволяло пандусу подниматься вдоль конструкции.

Выбор времени оказался одним из наиболее важных элементов исследования. Модель рассчитала, что поддержание постоянных интервалов размещения блоков позволит продолжить строительство в реалистичные исторические сроки. После расширения проекта за счет включения дополнительных логистических этапов, таких как добыча камня в карьерах и транспортировка материалов по Нилу, общий срок строительства увеличился, но остался в соответствии с принятыми оценками.

Еще одним важным направлением работы была стабильность конструкции, при этом для моделирования давления, возникающего при добавлении каждого нового слоя камня к растущему монументу, использовался поэтапный конечно-элементный анализ, пишет Daily Mail.

Результаты показали, что "напряжения и осадки остаются в допустимых пределах для известняка Древнего царства под действием собственного веса", что указывает на то, что сооружение могло выдерживать свою огромную массу на протяжении всего строительства.

Модель также была протестирована на основе физических наблюдений, уже обнаруженных внутри пирамиды. Технология визуализации выявила необъяснимые внутренние пространства, и исследование показало, что предложенная геометрия пандуса соответствует этим особенностям. Такое расположение позволяет предположить, что пустоты могут быть не случайными зазорами, а конструктивными элементами, созданными в процессе строительства.

Ключевой особенностью модели является ее возможность проверки. Вместо того, чтобы предлагать недоказуемую идею, исследование описывает поддающиеся измерению физические признаки, которые археологи могли бы исследовать. К ним относятся "фальсифицируемые прогнозы (следы заполнения краев, износ углов)", относящиеся к конкретным моделям, ожидаемым в тех случаях, когда пандусы были засыпаны или когда интенсивное движение транспорта могло привести к повторному износу.

По словам Роселла Ройга, его модель помогает решить несколько давних вопросов о том, как пирамида была построена эффективно, не оставив видимых следов. Он написал, что система "помогает согласовать пропускную способность, доступ к геодезии и минимизацию производственных затрат", что означает, что она позволяет строительству оставаться эффективным, сохраняя при этом окончательный внешний вид пирамиды.

Объединив логистику, геометрию и структурное моделирование в единую структуру, исследование представляет то, что оно описывает как осуществимый путь строительства, основанный на измеримых ограничениях.

Если будущие археологические исследования, пишет Daily Mail, подтвердят предсказанные вещественные доказательства, полученные данные могут изменить современное понимание того, как был построен один из самых известных памятников архитектуры в мире, не только с помощью грубой силы, но и благодаря тщательному планированию, инженерной точности и методу строительства, который должен был вписаться в само готовое сооружение.