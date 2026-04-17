Названы лучшие планшеты в пределах 25 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших планшетов стоимостью от 13 до 25 тыс. руб.

Открывает список компактный Honor Pad X7 за 13 тыс. руб., оснащенный 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD, частотой 90 Гц и яркостью 625 нит, чипсетом Snapdragon 680, батареей на 7020 мАч, стереодинамиками и слотом для карт памяти microSD.

Следом идет Samsung Galaxy A11 за 15 тыс. руб. с аналогичным, но более тусклым дисплеем (яркость до 500 нит), процессором MediaTek Helio G99, аккумулятором емкостью всего 5100 мАч, слотом для карт microSD, стереодинамиками Dolby Atmos и разъемом для наушников.

На третьем месте оказался Infinix XPAD 20 Pro стоимостью 19,7 тыс. руб. с 12-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K, частотой 90 Гц и яркостью до 450 нит. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Helio G100 Ultimate. Среди прочих характеристик называют аккумулятор на 8000 мАч, слот для карт памяти microSD, поддержку SIM-карт, а также наличие четырех динамиков с поддержкой DTS.

Замыкают топ Honor Pad 10 и Poco Pad M1 за 24,7 и 23,5 тыс. руб. соответственно.

