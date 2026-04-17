Ученые заявили, что у Вселенной может быть семь измерений

Ученые-физики представили новую гипотезу, способную пролить свет на давнюю загадку черных дыр. Согласно этой модели, привычное представление о реальности, включающее три пространственных измерения и время, может быть дополнено тремя скрытыми, «свернутыми» измерениями, которые люди не могуть воспринимать напрямую.

Проблема, над которой работают ученые, была сформулирована Стивеном Хокингом в 1970-х годах. Он предположил, что черные дыры постепенно испаряются, излучая радиацию. Однако законы квантовой физики гласят, что информация не может быть уничтожена. Как пояснил старший научный сотрудник Словацкой академии наук Ричард Пинчак, даже если объект уничтожается (например, книга сгорает), информация о нем сохраняется в «спутанном» виде в пепле, дыме и тепле.

Однако в случае с черными дырами данные казались безвозвратно утерянными, что противоречило фундаментальным научным принципам. Новая теория предлагает решение этой задачи: по мере испарения черной дыры до микроскопических размеров, ее семь измерений (включая предполагаемые скрытые) сплетаются в сложный узел.

Это скручивание скрытых слоев реальности создает так называемое твисторное поле. Появление этого поля, согласно гипотезе, генерирует силу, которая не позволяет объекту полностью исчезнуть. В результате остается стабильный, чрезвычайно малый остаток, который в десять миллиардов раз меньше электрона. Предполагается, что эта невидимая частица сохраняет всю информацию, когда-либо поглощенную черной дырой.

Более того, исследователи допускают, что подобные остатки могут являться строительными блоками загадочной темной материи, составляющей около 27 процентов массы всей Вселенной. На данный момент проверка этой гипотезы остается за пределами возможностей современных технологий. Для обнаружения таких гипотетических частиц потребуются ускорители, значительно превосходящие по мощности даже Большой адронный коллайдер, передает Daily Mail.

