Появление «космической медузы» над Петербургом объяснили

Петербуржцы прошедшей ночью видели в небе необычное свечение, напоминающее «космическую медузу». Светящийся «объект» — это всего лишь скопление газов, в основном углекислого газа и паров воды, выброшенных в атмосферу после запуска ракеты. Об этом рассказала заместитель председателя мурманского Астрономо-геодезического объединения Светлана Аветисян.

© Вечерняя Москва

— Это достаточно простое явление, никак не связанное с инопланетянами или чем-то подобным. Это просто газы — углекислый и пары воды в большой концентрации, которые остаются после запуска ракеты после сгорания топлива и начинают светиться от солнечного света, — пояснила ученая.

По словам Аветисян, в ракетах используется специальный керосин и жидкий замороженный кислород, которые вступают в реакцию, образуя видимое свечение.

— Это красивое явление — еще одна причина изучать космос, чтобы каждый человек мог дать ответ своему ребенку, что в появлении таких «медуз» нет ничего сверхъестественного, — передает слова астронома РИА Новости.

Крупный метеорит диаметром порядка двух–трех метров около 21:00 по московскому времени 8 марта пролетел в небе над Германией, Францией и Нидерландами.