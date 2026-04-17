Ученые выяснили, откуда родом падающие на Землю редкие ангриты

Ученые: падающие на Землю ангриты являются частями древней протопланеты
Ученые из США выяснили, что ангриты, редкие метеориты, падающие на Землю, являются частями древней протопланеты, которая существовала на раннем этапе формирования Солнечной системы. Об этом говорится в статье, опубликованной в нидерландском научном журнале Earth and Planetary Science Letters.
Ангриты — это редкий класс метеоритов, которые представляют собой группу обедненных щелочными металлами магматических ахондритов, возраст кристаллизации которых позволяет отнести их к числу древнейших известных материалов Солнечной системы, отмечают ученые.
Проанализировав ангритовый метеорит NWA 12774, ученые пришли к выводу, что ангриты представляют собой части протопланеты, которая сформировалась на самых ранних этапах эволюции Солнечной системы. Протопланета была сопоставима по размерам с Луной и разрушилась в результате катастрофы, которая и произошла в самом начале эволюционного процесса Солнечной системы.
