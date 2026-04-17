Перечислены лучшие недорогие смартфоны

Журналисты издания TechRadar назвали лучшие смартфоны, которые можно купить в первой половине года. Список из шести устройств опубликован на сайте медиа.

© Lenta.ru

Самым выдающимся доступным смартфоном среди всех назвали CMF Phone 2 Pro. Девайс имеет AMOLED-дисплей, мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, необычный внешний вид и хорошую ремонтопригодность. Лучшим недорогим смартфоном Apple выбрали iPhone 17e, который получил современный чип A19, OLED-дисплей и 256 гигабайт памяти.

В числе самых подходящих смартфонов специалисты перечислили Samsung Galaxy A56. Телефон оснащен AMOLED-экраном, имеет 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру и длительную поддержку обновлениями. Также в список включили Pixel 10a от американской Google. Смартфон похвалили за камеру, которая может делать очень качественные снимки.

Смартфоном с самым длительным временем автономной работы назвали OnePlus 13R. Он вышел с аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов и может проработать более суток при обычном использовании. Самым стильным дешевым девайсом определили Nothing Phone (4a) Pro.

Ранее специалисты портала Tom's Guide выбрали лучшие смартфоны первого квартала 2026 года. В топ попали iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10a и другие устройства.