В России разрабатывают препарат, который позволит продлить жизнь до 100 лет

Сейчас в России ведется разработка препарата, который в будущем может позволить продлить жизнь людей до 100 лет. Об этом рассказал в беседе с журналистами основатель фармацевтической компании-разработчика Петр Белый.

— Давайте воздержимся пока от слова «панацея», но это новая эра жизни человечества. Если сопоставим два фактора — контроль над весом, против которого у нас нет генетических инструментов защиты, и контроль над раком, рассчитанным на обман нашей иммунной системы, получим плюс двадцать лет здоровой жизни к тому, что сейчас имеем, — приводит его слова ТАСС.

120 лет жизни — такую планку для россиян, в свою очередь, обозначила вице-премьер Татьяна Голикова. Власти уверены, это не фантастика, а достижимая перспектива. Однако подобные изменения потребуют глобальной перестройки привычных всем общественных механизмов. Готовы ли к такой продолжительности жизни сами люди, система здравоохранения и экономика, выясняла «Вечерняя Москва».

Ученые работают над препаратами, которые увеличили бы продолжительность жизни. Однако позаботиться о своем здоровье и будущем может каждый. Еда не может напрямую продлить жизнь, однако свойства некоторых продуктов оказывают благоприятное воздействие на организм и позволяют противостоять серьезным недугам, которые зачастую становятся причиной смерти. Что нужно есть, чтобы сохранить здоровье и молодость, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.