Samsung объяснила отказ от маленьких смартфонов

Представитель корпорации Samsung рассказал, как компания отказалась от выпуска компактных смартфонов. На это обратило внимание издание TechRadar.

Недавно вице-президент Samsung по продуктам и маркетингу мобильных устройств Анника Бизон провела сессию вопросов и ответов на Reddit. Многие пользователи площадки поинтересовались, почему корейский IT-гигант почти не выпускает маленькие смартфоны. Бизон объяснила, что привычки большинства владельцев устройств не сочетаются с компактными экранами.

По словам представителя корпорации, пользователи привыкли смотреть видео и создавать контент с помощью своего смартфона.

«Все эти задачи выигрывают от больших экранов», — заметила топ-менеджер Samsung.

Она отметила, что это «честный ответ», и других причин отказа от непрактичных форм-факторов нет.

Бизон также заметила, что любители компактных устройств могут выбрать складной смартфон Galaxy Z Flip. По ее словам, в сложенном виде девайс может легко поместиться в карман. Кроме того, раскладушка имеет второй экран, и ею можно пользоваться в закрытом виде.

Ранее журналисты издания TechAdvisor назвали главные причины не покупать смартфоны Samsung в 2026 году. К недостаткам корейских телефонов они отнесли слабый аккумулятор, отсутствие инноваций и процессоры Exynos.