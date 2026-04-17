Как сегодня можно попасть в отряд космонавтов

Россияне, мечтающие отправиться в космос, теперь могут подать заявление на вступление в отряд космонавтов на госуслугах. «Вечерняя Москва» выяснила, как проходит отбор.

© Вечерняя Москва

Возможность подать документы онлайн появилась в День космонавтики — 12 апреля 2026 года. До этого человек, мечтающий о космосе и желающий попасть в отряд, должен был следить за объявлением открытого набора, изучать требования, собирать пакет документов. По словам космонавта-испытателя, депутата Мосгордумы Антона Шкаплерова, это был достаточно непростой путь с большим количеством очных и бумажных этапов. Теперь подать заявление можно на госуслугах.

Кандидат уже на этом этапе должен соответствовать ряду важных критериев. Так, в космонавты берут только граждан РФ без иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Кандидат должен иметь высшее образование, владеть иностранным языком: английским, итальянским, испанским, немецким или французским. Возраст кандидатов — до 35 лет включительно. Все они должны обладать «космическим» здоровьем — быть полностью дееспособными и не иметь хронических заболеваний. Рост — от 150 до 190 сантиметров, вес — от 50 до 90 килограммов. При наличии судимости путь на орбиту будет закрыт.

Цифровизация отбора — это, по мнению Антона Шкаплерова, не упрощение, а упорядочивание входа в профессию. Заявиться через госуслуги потенциальные космонавты могут до 30 июня 2026 года.

Если кандидата предварительно одобрили в отряд — ему предстоит пройти очный отбор: медицинские обследования, психологическую диагностику, оценку образования, профессиональных знаний, физической подготовки и личных качеств. Фактически за будущими космонавтами будут следить врач, психолог и инженер.

Только после завершения очного отбора документы претендентов представят межведомственной комиссии. Фамилии утвержденных членов отряда космонавтов опубликуют на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов. Уведомления самим новоиспеченным космонавтам пришлют в личный кабинет на госуслугах. Полный перечень документов, все требования можно найти на странице подачи заявления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель, депутат Мосгордумы: