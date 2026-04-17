Камеры с переменной диафрагмой для iPhone 18 Pro запустили в производство

По данным южнокорейского издания ETNews, компоненты для камер с переменной диафрагмой, которые появятся в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, уже запущены в пробное производство.

Китайская Sunny Optical начала выпуск специальных механизмов (актуаторов) для этих камер.

Южнокорейская LG Innotek, в свою очередь, лишь установила оборудование на своём заводе и планирует начать производство камер для новых iPhone в июне-июле этого года.

А какое дело до таких камер обычному пользователю? Возможность менять диафрагму позволит лучше снимать при слабом освещении, а также управлять глубиной резкости — размывать фон на фото и видео «более естественно», пишут СМИ. Почти как на профессиональных камерах.