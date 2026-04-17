Россиянам рассказали, как не допустить взрыва пауэрбанка

IT-эксперт, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в беседе с kp.ru объяснил, как не допустить возгорания пауэрбанка. По его словам, проблема не в самих портативных зарядных устройствах, а в их качестве.

Он обратил внимание, что сейчас китайские «ноунеймы» гонятся за запредельными показателями емкости — 50 000 мАч, 100 000 мАч, пренебрегая установкой защитных плат.

«Запомните формулу: «Дешевый + мощный = смертельно опасен». Дешевое хорошим быть не может», — предупредил специалист.

Он посоветовал не приобретать пауэрбанки емкостью больше 20 000 мАч, не оставлять устройство на солнце, проносить его в самолет только в ручной клади, не подключать к бортовой сети и не заряжать гаджеты во время взлета и посадки. Хранить устройство, по его словам, необходимо под сиденьем или в кармане кресла, но не на верхней полке.

Накануне стало известно, что Росавиация рекомендовала Минтрансу ограничить использование или ввести полный запрет на пауэрбанки в самолетах.

В документе разбирается случай, произошедший в феврале текущего года, когда при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту самолета произошло задымление в салоне после взрыва портативного зарядного устройства у пассажира. Бортпроводники потушили его с помощью огнетушителя, после чего поместили в контейнер с водой. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца.

Ранее эксперт высказался против запрета пауэрбанков на борту самолета.