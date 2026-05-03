Почему роботы (пока) не могут заменить собак-поводырей?

На бумаге, ни одна физическая работа не кажется такой же подходящей для захвата со стороны ИИ, как работа собаки-поводыря. Теоретически, роботы-собаки могут спокойно заменить их — они превосходят своих живых коллег практически по всем параметрам. Но ученые считают иначе. Портал popsci.com рассказал, почему.

© Unsplash

Дрессировка собак-поводырей — дорогостоящее и трудоемкое дело. Лишь малая часть щенков, тренируемых для этой работы, проходит итоговый тест, а селективность отбора приводит к повышению стоимости. И даже если животное успешно проходит подготовку, ответственность за него ложится на человека: поводырям тоже нужно кушать, спать и заниматься физической активностью. Не говоря уже об уборке и груминге.

Роботы-собаки в этом контексте выглядят как элегантное решение. Подобные машины получили много пользы от развития роботостроения, их нельзя убить, и от них в доме не будет грязи. Наиболее свежие интеграции крупных языковых моделей, вроде ChatGPT, также означают, что такие собаки могут понимать куда больше слов и команд, чем типичные поводыри, знающие 20-30 команд. А поддержка GPS означает, что человек может просто ввести нужную ему локацию — и робот-поводырь приведет его туда, как такси.

Тем не менее, даже если между двумя вариантами, живой собакой и роботом, будет равноценный выбор, старые-добрые псы-поводыри по-прежнему остаются лучшим вариантом. Но для того, чтобы понять, почему, нужно подумать о метриках, которые обычно не рассматривают инженеры-робототехники.

Для того, чтобы разобраться в вопросе, группа финских исследователей изучила повседневную жизнь 13 собак-помощников и их хозяев в попытке выяснить, что делает их отношения уникальными. Они обнаружили, что между человеком и его хвостатым поводырем существует целый «невидимый мир», характеризуемый доверием между людьми и собаками. Они не просто помогают друг другу — роли опекуна и подопечного динамично меняются.

Если говорить о собаке, то животное завоевывает доверие своего хозяина, предсказывая его состояние по тонким жестам, движениям и тикам, которые роботы замечают далеко не так хорошо. Хотя машины хорошо справляются с расчетами, служебные собаки — мастера интуиции и эмоционального интеллекта. Им неподвластен тот же словарный запас, что и роботу, подключенному к языковой модели, но взамен они могут понимать гораздо больше невербальных форм коммуникации.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Human Relations, сфокусировались на собаках, чтобы развеять популярный миф о том, что животные — «пассивные агенты», которые просто выполняют то, что им приказывают люди. И хотя служебные собаки действительно обязаны слушаться команд, в реальности динамика куда более комплексная. Поводыри и другие служебные животные — активные, сознательные существа, которые постоянно взаимодействуют с окружающим миром и помогают хозяевам принимать решения.

Помимо этого, ученые проводят четкую границу между обязательными задачами и добровольными; команда, отданная человеком, обязательна, но решение сформировать с хозяином эмоциональную связь собака принимает добровольно. Поводырь не должен сворачиваться калачиком рядом со своим человеком, это не прописано в его обязанностях. Как правило, животные привязываются к людям сами.

Данную динамику хорошо иллюстрируют цитаты и рассказы людей, поучаствовавших в исследовании. Ряд волонтеров до получения служебной собаки никогда не был хозяином такого питомца; они поведали о том, что им постепенно пришлось привыкнуть «отдавать контроль» поводырю, научиться ему доверять. К тому же, это доверие работает в обе стороны — собака, в свою очередь, верит, что человек позаботится о ее базовых потребностях. А другие волонтеры называли свои отношения со служебным животным партнерскими; они были равноправными членами команды, где каждый выполняет свою роль.

Однако роботы постепенно сокращают отставание. Boston Dynamics заявила, что собирается интегрировать ИИ Google Gemini в своего робота-пса Spot. Интеграция означает, что он сможет использовать камеру для чтения инструкций и их обработки; в теории, это позволит роботу выполнять команды автономно.