Почему от музыки бегут мурашки по коже

Во время прослушивания мелодий у некоторых людей образовывается. гусиная кожа. Мурашки от музыки возникают в определенные моменты и связаны с особенностями восприятия звука. Подробнее — в материале «Рамблера».

Что происходит в теле?

Мурашки — это реакция, известная как пилоэрекция. Она возникает в результате сокращения крошечных гладких мышц у основания волос.

Когда эти мышцы сокращаются, волосы приподнимаются, а кожа приобретает характерную «зернистую» структуру. Этот механизм достался человеку от животных, у которых он используется для терморегуляции или демонстрации угрозы. У человека эта функция почти утратила практическое значение, но сам рефлекс сохранился.

Пилоэрекция управляется автономной нервной системой, а именно ее симпатическим отделом, который отвечает за реакции «бей или беги». В исследованиях показано, что такие реакции могут запускаться не только внешними факторами, но и внутренними эмоциональными состояниями. Это означает, что тело реагирует на музыку так же, как на значимые или напряженные события.

Нейробиологическое объяснение

Звук обрабатывается не только слуховой корой, но и структурами, отвечающими за эмоции. Когда человек слушает музыку, активируются миндалевидное тело, гиппокамп и другие элементы лимбической системы, которые участвуют в формировании эмоционального ответа. Эти области реагируют на значимые стимулы и участвуют в формировании памяти и ассоциаций.

Исследования с использованием функциональной МРТ, опубликованные в PNAS, показывают, что в моменты появления мурашек усиливается активность именно в этих зонах мозга, а также в системе вознаграждения. Поэтому мозг воспринимает музыку как значимое событие, способное запускать физиологическую реакцию.

Как работает система вознаграждения?

Одним из ключевых факторов является выделение дофамина — нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия, мотивации и ожидания. Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, показало, что при прослушивании музыки дофамин выделяется в двух фазах: сначала в момент ожидания музыкальной кульминации, а затем в момент ее наступления.

Такая двухфазная реакция объясняет, почему мурашки часто возникают не только в момент пика, но и непосредственно перед ним. Мозг сначала прогнозирует развитие мелодии, а затем получает подтверждение этого прогноза. Этот механизм схож с реакцией на другие виды вознаграждения, что объясняет, почему музыка может вызывать столь сильные ощущения.

Почему важен эффект неожиданности?

Мурашки чаще возникают в моменты, когда музыка частично совпадает с ожиданиями, но при этом содержит элемент неожиданности.Это может быть резкое изменение громкости, смена темпа или вступление новых инструментов. Такие элементы нарушают прогноз, который строит мозг на основе предыдущего опыта.

Именно баланс между предсказуемостью и новизной усиливает эмоциональную реакцию. Это доказывает обзор когнитивных механизмов восприятия музыки. Когда ожидание и реальность совпадают, но не полностью, система вознаграждения активируется сильнее, что может приводить к физическим ощущениям, включая мурашки.

Почему реагируют не все?

Не у всех людей музыка вызывает подобную реакцию. Это связано с индивидуальными особенностями структуры мозга и связности нейронных сетей. У некоторых людей связь между слуховой корой и эмоциональными центрами выражена сильнее.

В работе, опубликованной в Social Cognitive and Affective Neuroscience, было показано, что у людей, испытывающих «музыкальные мурашки», наблюдается более плотное соединение между областями, отвечающими за восприятие звука и эмоции. Кроме того, важную роль играют личный опыт, музыкальные предпочтения и ассоциации, связанные с конкретными произведениями.

Таким образом, мурашки от музыки возникают на пересечении нескольких процессов, которые работают одновременно и усиливают друг друга. Каждый из них вносит вклад в общий эффект, который воспринимается как сильное эмоциональное и физическое ощущение.

