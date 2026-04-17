Комаров в Исландии связали с масштабными экологическими изменениями

Исландия долгое время оставалась единственной арктической страной без комаров. Однако в 2025 году насекомых впервые зафиксировали к северу от Рейкьявик. По мнению ученых, это признак масштабных экологических изменений в регионе. Работа опубликована в журнале Science.

Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем остальная планета. Из-за этого меняются условия обитания многих видов: раньше таяние снега, более длительное лето и учащение природных нарушений, таких как пожары, создают благоприятную среду для распространения насекомых.

Комары — лишь один из примеров. В Арктике обитает множество членистоногих (включая пауков и насекомых), которые играют важную роль в экосистемах: они опыляют растения, участвуют в разложении органики и служат пищей для животных. При этом такие организмы крайне чувствительны к изменениям среды и могут служить индикаторами климатических процессов.

Ученые отмечают, что изменения уже влияют на животных. Например, у птиц Арктики нарушается синхронизация между вылуплением птенцов и появлением насекомых, которыми они питаются. Северные олени и карибу сталкиваются с ростом числа паразитов и кровососущих насекомых, что снижает их физическое состояние и репродуктивные показатели.

Дополнительную угрозу создают вспышки насекомых-вредителей, которые могут уничтожать растительность тундры. Это влияет на круговорот веществ, отражательную способность поверхности и температуру почвы, ускоряя таяние вечной мерзлоты и высвобождение парниковых газов.

Ситуацию усугубляет рост человеческой активности в регионе — развитие судоходства, туризма и инфраструктуры создает новые пути для расселения видов. Появление комаров в Исландии, по мнению исследователей, — лишь начало.

При этом системного мониторинга членистоногих в Арктике фактически нет. Ученые подчеркивают, что без координированных международных наблюдений невозможно оценить масштаб изменений и вовремя реагировать на угрозы, включая распространение болезней.

В качестве возможного решения рассматривается создание единой системы наблюдений при участии Арктического совета и его программы мониторинга биоразнообразия. Важную роль в этом должны сыграть и местные сообщества, которые уже фиксируют изменения в природе.

Исследователи считают, что появление комаров — не просто курьез, а сигнал о более глубоких процессах. По их словам, вопрос уже не в том, произойдут ли новые изменения, а в том, удастся ли их вовремя заметить и предотвратить последствия.