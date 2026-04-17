Конфликт правительства РФ с Telegram может закончиться «тотальной изоляцией» Рунета

Отказ Telegram сотрудничать с российскими властями может привести к полной изоляции Рунета. Об этом заявил эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров, передает Telegram-канал «Пул N3».

Как уточнил специалист, в России функционируют одни из самых мощных систем глубокого анализа трафика (DPI) в мире, которые могут успешно конкурировать, например, с китайскими аналогами. Эти системы развиваются очень быстро.

«Если вспомнить технический уровень блокировок Telegram в 2018–2020 годах и текущие возможности — это небо и земля. Поэтому ограничение работы иностранных сервисов является более чем посильной задачей», — отметил Осетров.

Степень сложности блокировки определяется размером сервиса, его популярностью и техническими возможностями. Необходимо обеспечить ресурсы для ограничения доступа к любым сервисам уже сегодня, заявил специалист.

По его словам, существует вероятность возникновения технического риска, связанного с возможным противодействием со стороны самих сервисов. Это может привести к ситуации, напоминающей игру в «кошки-мышки», что усложнит, но не исключит возможность введения ограничений.

В худшем случае это может обернуться полной блокировкой или даже «тотальной изоляцией» российского сегмента интернета от глобального. Однако на такой шаг готовы пойти лишь немногие сервисы, преимущественно те, которые имеют российские корни, добавил собеседник.