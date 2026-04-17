Из ядра Linux начали убирать поддержку российских процессоров «Байкал»

В ядре Linux версии 7.1 приняты изменения, предусматривающие удаление поддержки контроллеров AHCI SATA (интерфейс для подключения накопителей, таких как жесткие диски и SSD) и PCIe (шина для подключения высокоскоростных устройств, например видеокарт и сетевых адаптеров), используемых в процессорах «Байкал-Т1». Об этом, как пишет Servernews, сообщают профильные ресурсы OpenNET и Phoronix.

Процесс отказа от поддержки начался ранее: в версии 7.0 из ядра уже были исключены драйверы i2c (интерфейс для связи с периферийными устройствами) и spi dw (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) (контроллер последовательного интерфейса для обмена данными с компонентами платы). В качестве причин разработчики указывают отсутствие сопровождения и незавершенную интеграцию компонентов платформы, включая драйвер PCIe.

Кроме того, рассматриваются предложения об удалении и других драйверов, связанных с архитектурой «Байкал-Т1», в том числе компонентов для работы с таймерами, памятью, аппаратным мониторингом (hwmon – система контроля температуры и напряжений), шинами и загрузочной памятью. Поддержка этих процессоров была добавлена в Linux начиная с версии 5.8 и сохранялась, в том числе, в долгосрочной версии 6.18 LTS (Long-Term Support — версия с длительной поддержкой обновлений).

Отмечается, что в 2023 году сообщество разработчиков ядра прекратило принимать изменения от компании «Байкал Электроникс» из-за введенных против нее санкций США.