Магнитная буря сегодня: напряженный день и советы метеозависимым

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН прогнозируют 17 апреля ухудшение геомагнитной обстановки. Первая половина дня пройдет спокойно — уровень Kp не превысит 2,5 балла. Однако после 20:00 показатель подскочит до 4,5 балла. Это «оранжевый» уровень, при котором метеозависимые люди могут почувствовать головную боль и перепады давления. Вероятность бури оценивается в 85%, передает Ura.ru.

Атмосферное давление в Москве будет в пределах нормы: утром и днем — 754 мм рт. ст., вечером и ночью — 752. В Санкт-Петербурге оно окажется повышенным — 766–768 мм рт. ст. Накануне, 16 апреля, на Солнце зафиксировали лишь одну слабую вспышку класса С, не способную вызвать магнитные возмущения. Вероятность бури в тот день составляла всего 7%.

По прогнозам, с 17 по 21 апреля продлится продолжительная буря (Kp 4–6). Пик ожидается 18 апреля. Следующая буря уровня 4 балла накроет Землю 25 апреля, а самые сильные возмущения месяца придутся на 29–30 апреля (Kp достигнет 5).

Кардиолог Марина Орлова в беседе с изданием посоветовала в периоды магнитной активности снижать физические нагрузки, не пропускать прием лекарств и больше гулять. При этом она подчеркнула, что паниковать не стоит — прогнозы лишь напоминают о необходимости бережнее относиться к своему здоровью.