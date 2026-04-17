В России вышел смартфон vivo V70 с перископной камерой и защищенным корпусом

Китайский бренд vivo объявил о начале продаж в России смартфона V70.

Одна из главных особенностей - 50 Мп "супертелефотокамера" с сенсором с ультрачувствительностью 1/1,95 дюйма и оптической стабилизацией. Благодаря таким характеристикам, по заверению инженеров, можно будет получить четкие снимки даже в условиях низкой освещенности. Также доступна видеосъемка в 4K при 60 кадрах в секунду.

Смартфон оснащен 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и защищен по стандартам IP68/IP69.

V70 работает на базе OriginOS 6. Вендор заявляет поддержку 4 обновлений ОС и 6 лет апдейтов безопасности.

Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч, поддерживается быстрая зарядка 90 Вт.

Продажи стартовали 15 апреля. Смартфон доступен в версиях с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти по цене от 30 тыс. руб.