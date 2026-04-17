Apple начала помечать Telega как вредоносное приложение

Операционная система iOS стала помечать приложение Telega как вредоносное. В частности, система не позволяет пользователям открыть его и призывает удалить с устройства.

При попытке зайти в приложение оно «вылетает», а пользователю предлагают изучить страницу о его опасности.

Telega представляет собой программу-клиент, которая подключается к аккаунту пользователя в Telegram, сохраняет все привычные каналы и чаты, а также позволяет звонить без использования VPN-сервисов.

9 апреля приложение Telega пропало из российского App Store. В пресс-службе платформы объяснили это большим количеством негативных комментариев из-за введения списков ожидания на авторизацию. Telega вошла в список самых скачиваемых приложений в России в 2025 году, когда Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram. Кроме того, в феврале 2026 года оно заняло второе место среди бесплатных приложений App Store в категории «Социальные сети».

17 марта глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что процесс ограничения доступа россиян к мессенджеру Telegram перешел в решающую фазу, поскольку стабильная работа платформы без использования VPN стала невозможной.