Дуров заявил о «мгновенном провале» ЕС

Приложение для проверки возраста, созданное в ЕС, было взломано за две минуты, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, на разработку соответствующего приложения Европейская комиссия потратила более года.

«Сегодня это приложение было взломано всего за две минуты. Но не спешите смеяться над европейскими бюрократами. Их приложение для проверки возраста было взломано намеренно — оно доверяло устройству (а это мгновенный провал)», — написал Дуров на своей странице в Telegram.

Ранее Дуров обвинил ЕС в стремлении к усилению слежки и цензуры.

Также он заявил, что WhatsApp* читает сообщения пользователей и передаёт их третьим лицам.

