В пятницу, 20 октября, с космодрома Плесецк в Архангельской области был успешно осуществлён запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б. Ракета вывела на орбиту несколько космических аппаратов, предназначенных для нужд Министерства обороны Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Запуск был проведён боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России. В сообщении министерства уточняется, что ракета-носитель Союз-2.1б была взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса сразу после старта.

По информации Минобороны, запуск прошёл в штатном режиме, что подтверждает высокую степень подготовки и профессионализм сотрудников космических войск. Данные о конкретных космических аппаратах, выведенных на орбиту, не раскрываются, что соответствует практике обеспечения государственной тайны в области обороны.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б стал очередным этапом в рамках программы по развитию космических технологий в интересах национальной безопасности России. В последние годы ВКС активно развивают свои возможности в области космической разведки и связи, что подчеркивает важность таких запусков для обеспечения стратегической стабильности страны.

Ранее Германия и Норвегия прочно взяли курс на то, чтобы войти в круг космических держав. Для этого им надо иметь собственный космодром и собственные космические ракеты. Первая попытка запуска немецкой ракеты-носителя Spectrum с норвежского без пяти минут космодрома Аннёйа в марте 2025 года закончилась аварией. Вторая попытка, предпринятая 9 апреля, тоже пока не увенчалась успехом.