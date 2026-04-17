Какие модели смартфонов под угрозой из-за постоянно включенного VPN

Александр Побыванец заявил НСН, что дорогие флагманские устройства более адаптированы под работу в условиях перегрева, а более дешевые телефоны начинают тормозить.

Постоянно включенный VPN «бьет» по аккумулятору бюджетных Android-смартфонов, так как системы охлаждения не справляются, а телефон приходится чаще заряжать, заявил эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с НСН.

Россияне стали чаще обращаться в сервисы по ремонту смартфонов с проблемой перегрева устройства — все из-за постоянно включенного VPN, пишут «Осторожно, новости». В сервисе iRepair журналистам рассказали, что при использовании этой технологии телефон меняет геопозицию, «соответственно идет больше нагрузки на модем и на устройство». Из-за этого смартфон будет быстрее разряжаться и греться. Таким образом, батарея быстрее выходит из строя. Побыванец рассказал, какие модели под угрозой.

«На работу телефона VPN может влиять, так как это дополнительная активность. В зависимости от модели телефона может быть повышенная нагрузка. Дорогие флагманские устройства более адаптированы под работу в условиях перегрева, там более эффективные системы охлаждения. В устройствах попроще начинаются проблемы, люди жалуются. Это, например, бюджетные Android-смартфоны. Они тормозить начинают, людей это нервирует. Про опасности говорить сложно, взорваться устройство из-за этого точно не может. Это может произойти только на зарядке с сомнительным качеством аксессуарами. А от повышенной нагрузки телефон может просто быстрее разряжаться, для устройства это режим неестественного использования. Ресурсы аккумулятора сокращаются по той причине, что пользователи вынуждены просто чаще телефон заряжать», - отметил он.

По его словам, в такой ситуации можно лишь ограничивать время использования VPN.

«С приближением лета устройства станут нагреваться еще сильнее. В этой ситуации можно только посоветовать пользоваться сервисом при необходимости. Но сегодня люди пользуются постоянно. Не стоит хотя бы оставлять телефон в машине, на солнце, не нагревать еще дополнительно», - рассказал он.

Система защиты смартфона от перегрева уже вшита в работу гаджетов, поэтому постоянно включенный VPN никак не может навредить iPhone, заявили НСН владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер и ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.