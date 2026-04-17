Блогер повысил производительность MacBook Neo на 17%

Ютубер ETA Prime провёл тесты, которые наглядно продемонстрировали слабое место нового ноутбука Apple MacBook Neo – это снова пассивная система охлаждения.

В стандартной конфигурации с небольшой графитовой термопрокладкой устройство быстро достигает критической температуры 105°C при запуске игры No Man’s Sky. Это приводит к заметному снижению производительности – до 30-31 кадра в секунду, поскольку процессор вынужден снижать частоты для предотвращения перегрева.

Модификация системы охлаждения, включающая замену штатного теплообменника на медную пластину с термопастой и термопрокладкой, передающей тепло на алюминиевый корпус, заметно улучшила ситуацию.

Производительность в No Man’s Sky выросла почти вдвое – до 58 FPS, а температура процессора снизилась до 83-84°C. Бенчмарки также показали прирост: в Geekbench 6 одноядерная производительность увеличилась с 3094 до 3563, многоядерная – с 7921 до 8692. В Cinebench показатели выросли с 502 до 531 (одноядерный) и с 1462 до 1597 (многоядерный). В среднем улучшение составило около 10%.

Дальнейшее использование внешнего термоэлектрического блока с жидкостным охлаждением дало ещё более заметные результаты. В Geekbench 6 зафиксировано 3636 (одноядерный) и 9394 (многоядерный), в Cinebench – 620 и 1741 соответственно. Это соответствует приросту производительности на 17,5-23,5% по сравнению со стандартной версией.

Эти тесты показывают, что в случае MacBook Neo производительность ограничена перегревом, а не самим чипом. Как и многие мобильные SoC, он оптимизирован для работы в условиях ограниченной мощности и температуры.

По мнению ETA Prime, Apple могла бы уделить больше внимания системе охлаждения, особенно для ноутбука, который часто используется при подключении к сети, где стабильная производительность важнее максимальной энергоэффективности.