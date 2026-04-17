В Китае обнаружена морская губка возрастом около 550 млн

Международная группа ученых обнаружила древнюю морскую губку, которая может объяснить загадочный пробел в летописи жизни на Земле. Работа опубликована в журнале Nature.

Считается, что губки — одни из первых животных — появились около 700 млн лет назад. Однако убедительные ископаемые находки относятся лишь к периоду примерно 540 млн лет назад. Новый образец возрастом около 550 млн лет как раз попадает в этот «потерянный» промежуток.

Работу возглавил геобиолог Шухай Сяо из Виргинского политехнического института. По словам ученых, ранние губки могли не иметь минерализованного скелета, из-за чего почти не сохранялись в ископаемом виде.

«Если первые губки были полностью мягкотелыми и состояли только из органических структур, у них практически не было шансов сохраниться», — отметил Сяо.

Образец был найден на берегу реки Янцзы в Китае. Ученые долго не могли определить его природу: он не соответствовал ни асцидиям, ни кораллам, ни актиниям. В итоге исследователи пришли к выводу, что перед ними — древняя губка.

В работе участвовали специалисты Кембриджского университета и Нанкинского института геологии и палеонтологии. Анализ показал, что структура ископаемого отличается характерным сетчатым узором, напоминающим строение стеклянных губок.

Неожиданным оказался и размер находки: длина образца достигает около 38 см, что значительно больше, чем ожидалось для столь древних организмов.

Ранее ученые предполагали, что у первых губок отсутствовали спикулы — твердые игольчатые элементы скелета, которые хорошо сохраняются в породах. Со временем эти структуры становились все более минерализованными, поэтому более поздние формы оставили заметный след в ископаемой летописи.

Новая находка подтверждает эту гипотезу и объясняет, почему более древние губки почти не обнаруживаются: мягкие тела разлагались быстрее, чем успевали окаменеть, за исключением редких условий быстрого захоронения.

Авторы считают, что открытие меняет подход к поиску ранних животных. Если первые организмы были мягкотелыми, ученым придется искать их в особых геологических условиях, где возможно сохранение даже самых хрупких структур.