Macworld: iPhone 18 Pro и 18 Pro Max выйдут в двух новых цветах

Компания Apple может представить смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max в новых цветах, включая принципиально новый оттенок Dark Cherry ("Темная вишня"). Об этом сообщает Macworld со ссылкой на источник, знакомый с цепочкой поставок компании. По данным издания, Apple разрабатывает насыщенный темно-красный цвет, близкий к винному оттенку, который может стать основным акцентом линейки 2026 года. Ожидается, что он заменит текущий фирменный цвет предыдущего поколения, включая Cosmic Orange у iPhone 17 Pro. Помимо Dark Cherry, компания тестирует и другие варианты, включая светло-голубой оттенок, напоминающий Mist Blue ("Туманно-синий") у базовых моделей, а также темно-серый и серебристый цвета. При этом окончательный набор может измениться, поскольку устройства еще не запущены в массовое производство. Источники отмечают, что Apple традиционно обновляет палитру Pro-моделей, добавляя один ключевой новый цвет, однако не все тестируемые варианты в итоге доходят до релиза.