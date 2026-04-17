Что нужно сделать в случае кражи смартфона

В случае потери или кражи смартфона важно заблокировать сим-карту, чтобы злоумышленники не смогли выполнить сброс паролей и разблокировать устройство. Об этом «Москве 24» рассказал техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.

По его словам, далее стоит поменять пароли от важных аккаунтов и банковских приложений, особенно если они были записаны в отдельном файле на телефоне. После этого нужно обратиться в полицию и попробовать запросить у оператора связи данные о последнем местоположении устройства по сотовым вышкам.

«В целом следует заранее готовиться к таким ситуациям и обязательно привязывать телефон к учетной записи. Пользователей Apple обязывают делать это, а вот в Android-устройствах данную настройку можно пропустить. А ведь она позволяет удаленно блокировать устройство и удалять с него всю информацию», — добавил Трухачев.

Эксперт также порекомендовал заранее устанавливать на гаджетах ежедневное резервное копирование данных в облачное хранилище, чтобы не потерять важную информацию.

В поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе до этого сообщили, что с начала прошлого года «МегаФон» провел тестирование более ста моделей смартфонов разных производителей, представленных на российском рынке, и выявил ряд типичных технических недостатков, влияющих на качество связи и пользовательский опыт. Наиболее распространенной проблемой оказалась сниженная пропускная способность в сетях 3G и LTE, которая была зафиксирована в 68% протестированных устройств.