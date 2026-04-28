Как одна купюра превратила президента США в объект насмешек

Карикатуры и сатира существуют в самых разных формах — иногда для нее используют даже бумажные купюры. Не так давно с молотка ушла, пожалуй, самая известная сатирическая банкнота: произведение радикальных демократов, насмехавшееся над президентом США Эндрю Джексоном. Портал popsci.com рассказал об истории этой купюры и том, как деньги использовались в целях сатиры.

Банкноту под названием Great Loco Foco Juggernaut, или «Великий монстр Локофоко», назван в честь одноименной политической партии — радикального крыла демократов, которое было организовано в Нью-Йорке в 1835. Локофоко противостояли государственным банкам, бумажным деньгам, пошлинам, монополиям и финансовым решениям, которые они считали антидемократическими и привилегированными.

Купюра сатирически насмехается над паникой 1837 года: серьезным финансовым кризисом, который, по большей части, был вызван действиями президента Эндрю Джексона. Его нежелание учредить центральный банк сделало уполномоченные государством местные банки куда более влиятельными в растущей экономике. Но при этом у них не было тех же защит, что мог бы предоставить единый центральный банк.

По сути, президент наделил менее регулируемые банки большей степенью контроля, что привело к ряду сомнительных займов, взятых по мере того, как американцы обживали Запад. Они выдали спекулянтам щедрые кредиты на покупку земли, превосходившие реальный запас валюты — в итоге раздулся экономический пузырь, во многом похожий на тот, что возник в 2008-м. Итого циркулировавший объем денег состоял из бумажных банкнот, не подкрепленных реальной ценностью. Их даже называли «портянками» — настоящие банкноты по ценности ничем не отличались от поддельных-сатирических.

В каком-то смысле, легендарную банкноту Локофоко можно считать образцом политического сувенира. На купюре президент Джексон, его вице-президент и их союзники изображены как животные и символы хаоса. Вице-президент Мартин Ван Бюрен изображен как кот, сидящий на телеге, которую оттаскивают члены партии Локофоко. А сам президент Джексон — старая дева, топчущаяся на «голосах Конгресса, человеческих правах и здравом смысле».

Большинство этих бумажных купюр производили анонимно, чтобы защитить предпринимателей от негативной реакции публики, но часть была гордо подписана печатниками. Примечательно, что банкнота, ушедшая с молотка, подписана известнейшим гравером — артистом и актером Дэвидом Клейпулом Джонстоном; бостонским печатником, который стал одним из самых популярных карикатуристов Америки того времени.

Хотя шуточная купюра Локофоко не вошла в официальную циркуляцию, использование валюты для насмешек над политическими лидерами происходило и раньше. Например, во времена Римской империи процедура damnatio memoriae предполагала удаление бюстов непопулярных императоров с циркулировавших монет. Иные сатирики также пририсовывали папе Римскому рога.

А к современности фейковые купюры с сатирой стали более популярными. Во время выборов 1968 года, где соперничали Никсон, Хамфри и Уоллес, гражданский активист Дик Грегори выпустил банкноты с собственным портретом. Позже, на допросе Секретной службы, Грегори сказал, что ни один человек, похожий на него (то есть, темнокожий), никогда в жизни не окажется на реальной купюре.