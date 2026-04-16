Apple готовит iPad Air c упрощенным OLED-экраном

Apple планирует перевести линейку iPad Air на OLED-дисплеи весной 2027 года. Об этом сообщает ETNews.

В целях сохранения конкурентной цены компания намерена использовать в iPad Air более доступную версию OLED-панелей, отличающуюся от решений, применяемых в iPad Pro. Вместо флагманской LTPO Tandem OLED с частотой 120 Гц будет использоваться стандартная LTPS-матрица с гибридной подложкой, что позволит снизить себестоимость устройства.

По данным источников, высокая стоимость OLED-дисплеев в iPad Pro уже оказала давление на спрос, и в сегменте iPad Air Apple рассчитывает добиться более широкого распространения технологии за счет оптимизации затрат.

Ключевым поставщиком экранов выступит Samsung Display. Компания, как ожидается, начнет массовое производство соответствующих панелей в конце 2026 года либо в начале 2027-го. Ожидается, что обновленный iPad Air выйдет в апреле-марте 2027 года.

Все актуальные смартфоны компании уже используют OLED-экраны, тогда как все планшеты за исключением Pro-версий оснащаются IPS-панелями. По слухам, в будущем компания также начнет встраивать OLED-дисплеи в свои ноутбуки.