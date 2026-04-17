В Монголии археологи извлекли кроманьонский зуб возрастом 30 тысяч лет

Международная группа археологов под руководством Мирослава Масойца из Вроцлавского университета совершила редкую находку на юге Монголии, в районе Гобийского Алтая. При раскопках небольшой пещеры Хутул-Усны, глубина которой составляет всего около 4,5 метра, в плейстоценовых отложениях был обнаружен хорошо сохранившийся человеческий зуб. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews, это всего лишь второй случай обнаружения останков человека современного анатомического типа (кроманьонца) на территории Монголии, относящихся к эпохе верхнего палеолита.

Палеоантропологи идентифицировали находку как постоянный правый резец верхней челюсти. Сравнительный анализ с зубами неандертальцев и древних сапиенсов убедительно показал, что владелец зуба принадлежал к виду Homo sapiens. Судя по степени износа эмали, это был взрослый человек в возрасте от 20 до 30 лет. Первая подобная находка в стране была сделана случайно в 2006 году в местности Салхит, где рабочие обнаружили фрагмент черепной крышки древней женщины, жившей около 34–35 тысяч лет назад.

Чтобы определить точный возраст новой находки без ее повреждения, ученые применили инновационную методику: зуб в течение восьми часов кипятили в дистиллированной воде при температуре 75 градусов Цельсия. Из полученного «бульона» выделили коллаген, который после ультрафильтрации датировали с помощью ускорительной масс-спектрометрии. Результаты показали, что зуб имеет возраст 28,3–30,7 тысячи лет (с вероятностью 68,3%) или, с учетом расширенного диапазона, 26,8–32 тысячи лет назад.

Открытие подтверждает гипотезу о том, что первые кроманьонцы заселили территорию современной Монголии примерно в то же время, что и Южную Сибирь (между 50 и 40 тысячами лет назад). Раскопки в так называемой Кремнёвой Долине (Цахиуртын хундий) также принесли и другие артефакты. В вышележащих слоях исследователи обнаружили древнейшую керамику, которой пользовались местные охотники-собиратели уже в более поздний период — около 11,3–10,5 тысячи лет назад.