«Эффект ванны»: обнаружен надежный след древнего океана Марса

Вопрос о том, было ли Марсе в далеком прошлом много воды или его водные ресурсы ограничивались мелкими озерами, десятилетиями остается предметом жарких дискуссий. Главная проблема заключалась в отсутствии четких геологических улик: предполагаемые «береговые линии» на Красной планете сильно разрушены временем и находятся на разных высотах.

Однако исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech) предложили новый подход, обнаружив фундаментальный топографический признак древнего океана, который невозможно спутать ни с чем другим. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Стабильность против эрозии

Авторы задались вопросом: какая деталь ландшафта останется наиболее заметной, если полностью «осушить» нашу планету? Использование компьютерных моделей показало, что береговые линии — это временные и изменчивые метки. Гораздо более стабильным и массивным образованием оказался континентальный шельф.

Шельф — это широкая плоская полоса суши, которая опоясывает материки в местах их встречи с океаном. Это своеобразная грязная линия, «кольцо в ванной», которое остается на стенках после того, как вода слита. В отличие от тонких береговых черт, шельф формируется миллионы лет и обладает огромной геологической инерцией, позволяющей ему сохраняться даже после исчезновения воды.

Марсианский шельф и «эффект ванны»

Изучив топографические данные марсианских орбитальных аппаратов, команда обнаружила в северном полушарии Марса аналогичную гигантскую полосу, ширина которой достигает нескольких сотен километров. Эта структура охватывает около трети всей поверхности планеты.

Важно отметить, что подобные образования не встречаются вокруг озер или временных водоемов. Наличие выраженного шельфа указывает на то, что океан на Марсе не просто существовал, а был стабильным на протяжении миллионов лет. Исследователи также обнаружили, что дельты древних рек (треугольные наносные равнины) идеально стыкуются с краем этого глобального «кольца».

«Шельф — это совершенно новое наблюдение, которое связывает воедино разрозненные доказательства того, как выглядела прибрежная зона Марса, — отмечает один из авторов исследования Абдалла Заки. — Раньше его просто никто не искал».

Где искать следы жизни?

Открытие имеет критическое значение для будущих миссий. Если на Марсе когда-либо существовала жизнь, то именно прибрежные осадочные отложения на шельфе являются лучшим местом для поиска окаменелостей. На Земле морские осадочные породы веками консервируют биологические следы: ученые полагают, что марсианский шельф может скрывать такие же палеонтологические сокровища.

Хотя океан высох несколько миллиардов лет назад — когда планете не было и половины ее нынешнего возраста — обнаружение континентального шельфа дает марсоходам и спутникам четкие координаты для поиска ответов на главные вопросы астробиологии.