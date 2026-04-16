Nothing без объяснений удалила приложение для передачи файлов на Mac

Nothing не так давно выпустила Warp для быстрой передачи файлов между телефоном на Android и ПК (Mac, Windows или Linux). Но уже через несколько часов после запуска Nothing удалила Warp из магазина Google Play, расширение для браузера Chrome и даже скрыла свой официальный анонс. Компания никак не объяснила это решение.

Журналисты успели его протестировать: приложение работало надёжно и довольно быстро. Почему так произошло — пока неизвестно. Возможно, разработчики нашли ошибки, которые нужно срочно исправить, или возникли проблемы с защитой личных данных.

СМИ уже обратились к Nothing за комментариями. На момент написания материала ответа не было.