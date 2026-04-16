Астрономы проверили, как работает гравитация на масштабах Вселенной

Гравитация в повседневном представлении — это сила, удерживающая предметы на Земле. Однако в космологии она выступает ключевым механизмом, который формирует структуру всей Вселенной — от галактик до гигантских скоплений.

На протяжении десятилетий астрономы сталкиваются с проблемой: наблюдаемые скорости движения галактик и звезд не совпадают с расчетами, основанными только на видимой материи. Как отмечает астрофизик Патрисио А. Гальярдо, это создает фундаментальное расхождение в данных.

«Когда мы изучаем, как звезды вращаются внутри галактик или как галактики движутся внутри скоплений, некоторые из них, похоже, движутся слишком быстро для количества видимой материи», — поясняет он.

Две возможные интерпретации проблемы

Ученые рассматривают два основных объяснения:

наличие невидимой массы — темной материи, создающей дополнительное гравитационное притяжение

необходимость модификации законов гравитации на больших масштабах

Эта дилемма лежит в основе современных дискуссий в космологии.

Новый тест гравитации на огромных расстояниях

Группа исследователей использовала данные Атакамского космологического телескопа (ACT), который фиксирует космическое микроволновое фоновое излучение — реликтовый свет, возникший примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва.

Этот сигнал проходит через скопления галактик и слегка искажается под действием их массы. По этим искажениям можно оценивать распределение материи и силу гравитации на масштабах в сотни миллионов световых лет.

Исследование, выполненное командой из Пенсильванского университета под руководством Марка Девлина, стало одним из самых масштабных тестов гравитации в космических структурах.

Что показали результаты

Анализ, опубликованный в журнале Physical Review Letters, показал, что гравитация ослабевает с расстоянием так, как предсказывают законы Ньютона и общая теория относительности Эйнштейна.

«Примечательно, что закон обратных квадратов, предложенный Ньютоном в XVII веке, по-прежнему сохраняет свою актуальность в XXI веке», — отмечает Гальярдо.

Это означает, что на экстремально больших масштабах не обнаружено отклонений, которые требовали бы пересмотра базовых уравнений гравитации.

Последствия для теории темной материи

Результаты укрепляют стандартную космологическую модель и одновременно ограничивают альтернативные подходы, такие как MOND, которые предполагают изменение законов гравитации вместо введения тёмной материи.

Если бы модифицированные теории были верны, наблюдаемые эффекты должны были бы выглядеть иначе — с более слабым спадом гравитационного влияния на расстоянии. Однако данные этого не подтверждают.

Галактики, которые «движутся слишком быстро»

Проблема остается прежней: звезды на периферии галактик и сами галактики в скоплениях движутся быстрее, чем позволяет видимая масса.

Это приводит к выводу, что во Вселенной должен существовать дополнительный компонент материи, который мы пока не наблюдаем напрямую.

«Либо гравитация ведет себя иначе в больших масштабах, либо во Вселенной есть дополнительная материя, которую мы не видим», — подчеркивает Гальярдо.

Что дальше

Ученые планируют использовать новые наблюдения реликтового излучения и более крупные обзоры галактик, чтобы уточнить измерения и проверить пределы применимости теории гравитации.

Несмотря на нерешенные вопросы, результаты подтверждают, что базовые законы Ньютона и Эйнштейна продолжают работать даже на масштабах, которые во времена их формулировки невозможно было представить.