Назван способ ускорить зарядку iPhone

Журналисты издания ZDNet перечислили способы ускорения зарядки смартфона Apple. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов портала, iPhone может медленно заряжаться не только по причине изношенной батареи. В первую очередь специалисты рекомендовали пользоваться адаптером, который имеет мощность не менее 20 ватт — это предельный показатель для большинства телефонов американского бренда. Также журналисты посоветовали пользоваться фирменной зарядкой Apple или приобрести аксессуары от другого авторитетного производителя.

Одним из способов быстро восполнить уровень аккумулятора iPhone назвали скоростную беспроводную зарядку. Она работает на всех устройствах Apple, начиная с iPhone 12. Новая техника Apple поддерживает стандарт Qi2, который позволяет смартфонам заряжаться с мощностью 20 ватт.

Если аппарат заряжается медленно, то авторы рекомендовали по возможности отключить все лишние процессы, которые могут расходовать заряд в фоне. Так, специалисты посоветовали перевести смартфон в режим энергосбережения или вовсе выключить его. Если же описанные способы не помогли, то журналисты посоветовали проверить степень износа аккумулятора iPhone в настройках гаджета и при необходимости заменить его на новый.

Ранее источники издания Android Authority рассказали, что Google начала готовить новую функцию быстрой зарядки, которая появится в Android 17. В новом режиме во время зарядки на телефоне будут отключаться все лишние процессы.