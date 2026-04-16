У пользователей Claude начали запрашивать паспорт

Компания Anthropic внедрила проверку личности для части пользователей сервиса Claude. Как отмечается, запрос документов происходит не при регистрации, а при использовании отдельных функций и сценариев, детали которых не раскрываются. На изменение правил обратила внимание редакция vc.ru.

Первые пользователи уже сообщили о появлении требований подтвердить личность прямо во время общения с ботом. В ряде случаев компания также направляет уведомления по электронной почте, указывая, что система модерации зафиксировала активность, характерную для несовершеннолетних.

Для подтверждения личности сервис предлагает сделать селфи с оригиналом паспорта страны, где официально доступен Claude, либо с водительским удостоверением. В компании предупреждают, что аккаунты могут быть заблокированы, если ими пользуются лица младше 18 лет или если они зарегистрированы из неподдерживаемых регионов, включая Россию.

В Anthropic заявляют, что полученные данные не используются для обучения моделей и не передаются третьим лицам. При этом изображения пользователей хранятся в системе Persona, среди клиентов которой указано Министерство внутренней безопасности США.