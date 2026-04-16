Как ограничить слежку телевизоров LG и Samsung за пользователями

Издание Popular Science сообщило, что современные смарт-телевизоры, включая устройства LG и Samsung, могут собирать данные о пользователях и их привычках просмотра. Речь идет не только о предпочтениях в контенте, но и об установленных приложениях, а также подключенных устройствах.

Отмечается, что сбор данных происходит в двух основных направлениях. Первый связан с формированием рекламного профиля пользователя для показа таргетированной рекламы. Второй – с технологией автоматического распознавания контента (ACR), которая отслеживает все, что отображается на экране, включая трансляции и внешние источники сигнала, и анализирует эти данные для персонализации рекомендаций и рекламы.

В материале подчеркивается, что такие функции могут быть активированы по умолчанию и работать в фоновом режиме. В частности, у телевизоров LG технология ACR реализована под названием Live Plus, а у Samsung – как Viewing Information Services. Обе опции позволяют устройствам анализировать поведение пользователей при просмотре.

Popular Science отмечает, что для ограничения сбора данных пользователи могут отключить соответствующие функции в настройках конфиденциальности, а также рассмотреть возможность отключения телевизора от Wi-Fi или использования отдельной сети, чтобы сократить объем передаваемой информации.

Кроме того, обращается внимание на то, что даже при первоначальном отказе от отслеживания устройства могут повторно предлагать включить такие функции через уведомления, что требует дополнительной осторожности со стороны пользователей.