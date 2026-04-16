Выявлены ранее неизвестные особенности египетских мумий

В Центре медицинской визуализации Университета Семмельвейса (OKK) в Будапеште проведено детальное исследование египетских мумий из коллекции Музея истории медицины университета и фондов Венгерского национального музейного объединения (MNMKK). Работа выполнена с использованием современного компьютерного томографа с фотон-счетным детектором, который обеспечивает значительно более высокое пространственное разрешение по сравнению с традиционной КТ.

Исследования проводились в ночное время, вне клинического приема пациентов, что позволило использовать оборудование для посмертной визуализации без прерывания медицинской работы. По словам специалистов, технология особенно эффективна для анализа сложных многослойных объектов, включая мумифицированные ткани.

«Цель исследований — получить максимально точную картину внутренней структуры останков, любых аномалий и использованных методов консервации», — отметила доктор Иболика Дудаш, руководитель рабочей группы по посмертной визуализации.

Возраст и происхождение находок

Часть изученных мумий ранее подвергалась радиоуглеродному анализу. Из шести образцов три дали надежные результаты. Самые древние останки датируются периодом 401–259 гг. до н.э., то есть им более 2300 лет. Новая серия исследований охватывает все доступные образцы коллекции.

Ранее применявшиеся методы КТ не позволяли получить достаточную детализацию. Новая технология дала возможность значительно точнее рассмотреть внутренние структуры, включая кости и сохранившиеся мягкие ткани.

Медицинские и антропологические находки

Высокоточная томография позволила уточнить ряд диагностических предположений. В частности, исследование двух мумифицированных голов дало более четкое изображение зубов и швов черепа, что важно для оценки возраста и возможной реконструкции лица.

Отдельный интерес вызвал объект, который ранее ошибочно интерпретировался как голова, а затем как возможная мумия птицы. Повторная КТ показала, что это человеческая ступня взрослого человека.

В одном случае ранее исследованной нижней конечности появились признаки, которые могут указывать на остеопороз. При этом специалисты подчеркивают, что причина изменений пока не установлена и требует дополнительного анализа.

Другая нижняя конечность, предположительно принадлежащая молодому человеку, впервые была изучена с таким уровнем детализации, что позволило уточнить базовые антропологические характеристики.

Значение для исследований мумификации

Анализ структуры тканей и бинтов позволяет реконструировать методы мумификации. На изображениях различимы слои повязок и особенности их укладки. По словам исследователей, это создает основу для будущих 3D-реконструкций и более точного понимания погребальных практик.

Также изучается мумифицированная рука, по которой специалисты пытаются определить возраст, пол и биологический статус человека на основе костных характеристик.