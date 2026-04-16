Установлено точное местоположение дома Шекспира в Лондоне

Ученые из Королевского колледжа Лондона впервые определили точное местоположение дома Уильяма Шекспира. Ранее было известно, что драматург приобрел здание в Блэкфрайарсе в 1613 году. Но точные данные в документах не сохранились.

Ученые раскрыли тайну, проанализировав три документа. Два из них хранились в лондонских архивах, еще один – в Национальном архиве. Один из них представлял собой план части района Блэкфрайарс, составленный в 1668 году, после Великого Лондонского пожара. Там были указаны точное расположение и размеры дома Шекспира.

Также ученые смогли установить, что рядом с домом драматурга находились таверна «Знак петуха» и перестроенное здание монастыря. Часть дома была лишена фундамента и не была указана в плане. Другая часть имела размеры 13,7 метров с востока на запад, 4,5 метра с севера на юг в восточном конце и почти 4 метра в западном конце.

Внутренняя планировка в план не попала. Но здание оказалось достаточно просторным, чтобы в 1645 году его разделили на два дома.

Долгое время считалось, что после завершения театральной карьеры Шекспир вернулся Стратфорд-на-Эйвоне. Но новое исследование показало: в последние годы жизни он проводил в Лондоне довольно много времени. Дом находился недалеко от театра, где работал драматург.

Также ученые нашли документ о продаже дома внучкой Шекспира Элизабет Холл Нэш Барнард. Женщина совершила сделку в 1665 году, а всего через год здание было уничтожено Великим Лондонским пожаром. Сейчас на этом месте находятся восточная оконечность Айрленд-Ярд, нижняя часть Бургон-стрит и части зданий конца XIX века на Бургон-стрит, 5 и Сент-Эндрюс-Хилл, 5, сообщает пресс-служба Королевского колледжа Лондона.

Ранее стало известно, что потерянную рукопись сонета Шекспира нашли в поэтическом сборнике XVII века. В каталоге XIX века сонет был обозначен как «стихотворение о любви» без упоминания авторства Шекспира.