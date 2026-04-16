Пользователь Samsung пожаловался на сервис компании

У владельцев флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra выявлены расхождения в оценке технической неисправности со стороны различных каналов поддержки Samsung из-за сбоев в работе камеры, проявляющихся вскоре после покупки устройства. Об этом сообщает iXBT.

По словам одного из владельцев нового смартфона, при запуске приложения камеры система отображает уведомления о недоступности отдельных функций, а при переключении между объективами возникает ошибка, указывающая на невозможность их использования.

При обращении в авторизованный сервисный центр диагностика не выявила аппаратных неисправностей, и устройство было признано полностью исправным. Однако после отправки системных логов через платформу Samsung Members один из модераторов, связанный с разработкой камеры, указал на возможную проблему с модулем сверхширокоугольного объектива и допустил необходимость его замены.

Таким образом, по одному и тому же случаю были даны противоречивые заключения: официальный сервис не подтвердил наличие дефекта, тогда как альтернативный канал поддержки указал на вероятную аппаратную неисправность.