В Германии нашли редкий клад бронзового века

В Нижней Саксонии, археологические работы под руководством Государственного ведомства по охране памятников земли, перед строительством ветропарка привели к обнаружению многослойного комплекса следов человеческой деятельности. Территория, ранее считавшаяся «пустой» с археологической точки зрения, оказалась насыщенной находками разных эпох — от ранних земледельческих общин неолита до элитных захоронений бронзового века и позднеантичных ритуальных практик.

На площади около 92,8 тыс. м² зафиксировано 412 археологических объектов. Такая плотность заставляет пересматривать представления о заселении региона: речь идет не о случайных эпизодах, а о повторяющемся или непрерывном использовании территории.

Первые земледельцы и следы неолита

Среди ранних находок — остатки двух хорошо сохранившихся домов культуры линейно-ленточной керамики, датируемых серединой VI тысячелетия до н.э. Эти сооружения относятся к одним из первых земледельческих сообществ региона и позволяют восстановить особенности раннего строительства и организации жилого пространства.

Анализ сопутствующих материалов должен уточнить рацион питания, способы землепользования и динамику расселения первых аграрных групп.

Римское влияние и поздняя античность

Более поздний слой относится к началу нашей эры и позднеантичному периоду. Археологи обнаружили ямы с упорядоченными захоронениями собак, керамику, изготовленную на гончарном круге по римским технологиям, а также металлические изделия.

Особое внимание привлек почти целый трехслойный костяной гребень IV–V веков н.э. с бронзовыми заклепками и декоративными круглыми мотивами. Такие предметы редко сохраняются целиком из-за погребальных практик кремации, что делает находку исключительной.

Клад бронзового века: элитный набор украшений

Самым значимым открытием стал клад бронзового века, обнаруженный при подготовке фундамента под турбину. Археологи извлекли единый блок почвы с хрупким комплексом артефактов для лабораторного анализа.

Датировка комплекса — 1500–1300 гг. до н.э. Он включает украшения, которые, вероятно, принадлежали как минимум трем женщинам высокого статуса: шейные обручи, спирали для рук, булавки с дисковидными головками и декоративные элементы из бронзы. Крайне важный и интересный предмет — ожерелье из более чем 156 янтарных бусин.

Янтарь, вероятно балтийского происхождения, в эпоху бронзы был ценным материалом и активно участвовал в дальних обменных сетях, связывавших Северную Европу с территориями вплоть до Месопотамии. В этом контексте украшения отражают не только статус, но и включенность в широкие торговые и культурные связи.

Значение находки

Это первый клад бронзового века в северной части предгорий Гарца с 1967 года и единственный, изученный по современным археологическим стандартам. Дальнейшие исследования с участием Клаустальского технического университета будут направлены на анализ состава металлов и происхождения янтаря, что позволит уточнить торговые маршруты и технологии ремесла.

Итог раскопок меняет само представление о «пустых» ландшафтах: территория демонстрирует длительную и сложную историю использования, включающую хозяйственную, ритуальную и социально-элитную деятельность на протяжении тысячелетий.