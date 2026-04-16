Мошенники начали торговать фейковыми SSD Samsung

На европейском рынке зафиксирован новый случай распространения поддельных твердотельных накопителей Samsung 990 Pro. В отличие от ранее выявленных аналогов в Японии, обнаруженные в ЕС устройства оказались полностью нерабочими, сообщает ComputerBase.

© Samsung

Два выявленных накопителя были приобретены в начале апреля через австрийский интернет-магазин. Внешне упаковка имитировала оригинальную продукцию, однако отличалась более низким качеством печати и некорректным размещением элементов маркировки.

После вскрытия устройств стало очевидно, что речь идет о подделке: вместо характерной черной печатной платы, используемой в оригинальных SSD Samsung, внутри находилась синяя плата, а наклейка с серийной информацией оказалась копией оригинала.

При подключении к ПК накопитель определялся системой, однако его технические параметры не соответствовали заявленной модели. Фирменное ПО Samsung Magician сразу идентифицировало устройство как неоригинальное.

Продавец заявил о намерении провести проверку цепочки поставок, однако происхождение поддельной продукции на данный момент остается неустановленным.

В Samsung подчеркнули, что компания внимательно относится к подобным инцидентам и принимает меры по борьбе с распространением контрафакта. Производитель рекомендует приобретать накопители исключительно через официальные каналы и проверять их подлинность с помощью фирменного ПО.