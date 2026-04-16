Андрей Цыпер рассказал об опыте интеграции нейросетей в работу СМИ Rambler&Co

Топ-менеджер медиахолдинга вместе с экспертами обсудили изменения в регулировании ИИ-контента в ближайшей перспективе.

15 апреля 2026 года в Москве прошла ежегодная конференция ИД Коммерсантъ «Медиапространство-2026», на которой выступил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Сессия «ИИ как соавтор: революция в производстве, дистрибуции и монетизации контента» собрала медиаэкспертов. Спикеры обсудили, в каких задачах искусственный интеллект уже заменяет человека, а где остается надежным помощником, как измерить эффективность внедрения нейросетей в редакционные и креативные процессы, а также вопросы маркировки контента и соблюдения авторских прав.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«В последние годы повсеместная интеграция искусственного интеллекта обнажила перед обществом и профессионалами индустрии страх того, что всех нас уволят и заменят нейросетями. Мы в Rambler&Co, напротив, не только не сокращаем штат, но и принимаем на работу новых сотрудников для составления промтов и обучения ИИ-моделей».

Андрей Цыпер также отметил, что Rambler&Co прошел этапы интеграции ИИ внутри холдинга, и вывод однозначен: искусственный интеллект увеличивает производительность труда и оптимизирует рабочие процессы – проверку орфографии, составление заголовков, подбор релевантных фотографий, персонализацию рекомендательных алгоритмов.

Участники сессии сошлись во мнении, что ИИ может использоваться недобросовестно, поэтому остро стоит вопрос маркировки контента, не ограничивая технологии в развитии. Обязательной она должна стать в общественно значимых сегментах медиа – новостях, рекламе, политической и финансовой коммуникациях.

В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, директор по продажам digital, директор по развитию сайтов, приложений АО «Русская Медиагруппа» Станислав Скалабан, заместитель генерального директора группы «Интерфакс», product owner «СКАН-Интерфакс» Юрий Погорелый, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов. Модератором дискуссии выступила глава ИТ-отдела, телекоммуникаций и медиа ИД «Коммерсантъ» Татьяна Исакова.

«Медиапространство-2026» – ежегодная конференция издательского дома «Коммерсантъ», посвященная ключевым изменениям и инновациям в медиасфере. Мероприятие объединяет представителей медиабизнеса, рекламной индустрии и технологических компаний для обсуждения актуальных трендов и перспектив развития отрасли.