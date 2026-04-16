Ограничивать VPN россиянам начали не только крупнейшие IT-компании

В российском сегменте интернета количество сервисов с ограничениями VPN превзошло ожидания — бороться с обходом блокировок стали даже те, кто не включен в перечень аккредитованных IT-компаний, пишут «Известия».

Член Российской ассоциации политических консультантов Вадим Попов объяснил, что бизнес не готов рисковать налоговыми льготами и включением в «белые списки» .

По словам эксперта, теперь площадки фиксируют использование VPN и ограничивают их функции. Сайты могут вообще не открываться, замедляться, блокировать авторизацию, оплату или оформление заказов.

Даже без дополнительного давления со стороны властей компании будут все активнее стимулировать пользователей отказываться от средств обхода блокировок, высказал мнение эксперт РОЦИТ Олег Капранов.

До этого сразу несколько популярных сервисов в России перестали работать при включенном VPN — пользователи жаловались на сбои в работе маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, приложений магазинов и аптек, сервисов доставки, навигаторов, платежных сервисов и других. Операторы связи 14 апреля начали предупреждать о некорректной работе приложений, а доступ к ряду площадок фактически был ограничен.