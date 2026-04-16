Около 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи, подписали мораторий на их расширение ради борьбы с VPN. Документ был подписан на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Мораторий предполагает запрет на аренду или ввод в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик.

Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный: чем больше растет использование подобных сервисов, тем больше растут объемы подобного трафика. Минцифры считает, что запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост трафика приведет к их заполнению. То есть предполагается, что в дальнейшем операторы связи сами будут бороться с VPN: либо пытаться фильтровать такой трафик, либо повышать стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр».

Кроме того, власти рассчитывают, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи вынудит те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки контента для их пользователей из России снизится.