Названы главные технические проблемы современных смартфонов в России

С начала прошлого года «МегаФон» провел тестирование более ста моделей смартфонов разных производителей, представленных на российском рынке, и выявил ряд типичных технических недостатков, влияющих на качество связи и пользовательский опыт. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.
Наиболее распространенной проблемой оказалась сниженная пропускная способность в сетях 3G и LTE, которая была зафиксирована в 68% протестированных устройств. В 65% случаев эксперты выявили ошибки в работе агрегации несущих частот, что ограничивает возможность объединения нескольких каналов связи в один высокоскоростной поток. Оба фактора приводят к снижению фактической скорости передачи данных по сравнению с потенциальными возможностями сети.
В 60% моделей были обнаружены проблемы при отображении информации о входящих вызовах. Среди типичных проблем — некорректная кодировка символов и отсутствие прокрутки длинных названий, что затрудняет идентификацию звонящего, особенно для юридических лиц.
В 40% устройств выявлены некорректные настройки точек доступа (APN), препятствующие автоматическому подключению к сети. Аналогичная доля смартфонов демонстрирует недостатки локализации интерфейса, включая неполный или некачественный перевод, усложняющий навигацию по системе. Проблемы со стабильностью работы при высокой нагрузке зафиксированы в 31% случаев.
Около четверти протестированных устройств не соответствуют требованиям по гарантированной скорости передачи данных, что негативно отражается на качестве видеосвязи, стриминговых сервисов и облачных решений. В 14% моделей выявили повышенный уровень ошибок передачи данных, приводящий к потерям пакетов и снижению скорости загрузки.
Отмечается, что тестирование проводится в лабораториях оператора на сетях 3G, LTE и 5G, что позволяет выявлять потенциальные проблемы совместимости устройств с сетевой инфраструктурой на ранних этапах и минимизировать риски при внедрении новых стандартов связи.
«Наша задача — выстраивать системный диалог с вендорами, чтобы устранить причины некорректной работы еще до выхода новинок на рынок. Наши партнеры заинтересованы в сотрудничестве — они понимают, что корректная работа в российских сетях напрямую влияет на доверие потребителей и репутацию бренда. Каждое выявленное ограничение становится предметом доработки, после которой мы проводим повторные тесты. Иногда требуется несколько итераций, чтобы добиться стабильной работы девайса в наших сетях», — заключил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.