Обезьян с нейроимплантами выпустили погулять в виртуальный лес

Захватывающий эксперимент провели в Лёвенском католическом университете. Обезьянам вживили нейрочипы и отправили их погулять в виртуальный лес, в котором они перемещались исключительно силой мысли.

Результаты исследования опубликованы в Science Advances. Авторы надеются, что оно приблизит время, когда парализованные люди смогут исследовать виртуальные миры или интуитивно управлять электрическими инвалидными колясками в реальном мире.

Трем макакам-резусам Macaca mulatta имплантировали интерфейсы «мозг–компьютер» (BCI), состоящих из 96 микроэлектродов. Каждому животному подключили по три нейроимпланта: к первичной моторной коре, управляющей движениями, а также к дорсальной и вентральной премоторной коре, где движения планируются на более высоком, абстрактном уровне. Импульсы с электродов интерпретировались моделью искусственного интеллекта и использовались для управления аватарами в виртуальной реальности, пока обезьяны смотрели на 3D-монитор.

В ходе экспериментов макаки могли перемещать сферу в нужное место виртуальной реальности, а также управлять анимированными обезьянами от третьего лица, как в компьютерной игре. Кроме того, испытуемых отправляли на прогулку в виртуальный лес, где им приходилось обходить деревья.

Во многих предыдущих испытаниях BCI на людях пациентам приходилось представлять физическое движение (например, поднять или опустить палец), чтобы перемещать курсор на экране. Экспериментаторы полагают, что дополнительные датчики в мозге обезьян открыли доступ к более высокому, интуитивному уровню связи с движением.

«Разумеется, мы не можем спросить обезьян об их впечатлениях, но мы считаем, что это, по сути, более интуитивный способ управления компьютером», — говорит профессор Петер Янссен, руководивший исследованием.

По его словам, иногда пациенты с BCI описывают его использование как «попытку пошевелить ушами» — непривычное и порой вызывающее разочарование занятие, которое может занять недели или месяцы, прежде чем его удастся освоить.

Нейрофизиолог надеется, что такой подход сработает и у людей, позволяя парализованным интуитивно перемещаться по виртуальным мирам или управлять электрическими колясками, однако до клинических испытаний еще далеко.