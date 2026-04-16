Samsung придумала более широкий складывающийся втрое смартфон

Samsung подала патентную заявку на очередной складной смартфон. Только сейчас речь идёт об «уширенной» версии Galaxy Z TriFold. В документах показаны картинки.

«Телефон-трикладушка» в сложенном виде выглядит как небольшой планшет — шире и квадратнее обычного.

Патент хорошо сочитается с недавними сообщенями СМИ, мол, Samsung готовит модель Galaxy Z Fold 8 с более широкими пропорциями.

Но, как подметили эксперты, есть небольшой нюанс — цена. Нынешний-то Galaxy Z TriFold стоит почти 3000 долларов. Более широкая версия с ещё большим экраном наверняка стала бы ещё дороже.

Тем не менее, пока это просто рисунки в патенте. И его наличие ни к чему не обязывает.